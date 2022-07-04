اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 04:03 م
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محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني 2022 للنقل والشهادة الإعدادية

الإثنين، 04 يوليه 2022 03:40 م
محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني 2022 للنقل والشهادة الإعدادية اعتماد الجداول
الدقهليه شريف الديب

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اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين جدول الامتحانات الدور الثاني، للعام الدراسي 2021 / 2022 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية.
 

وأوضح "مختار" أن الامتحانات ستبدأ يوم 24/7 الحالى وتنتهى يوم 4/8 ، ووجه للمهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، لضرورة إنهاء كافة الاستعدادات للجان الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

 

ومن جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية،؟ أن امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية ستبدأ يوم الأحد الموافق 24/7 ، وامتحانات الشهادة الإعدادية ستبدأ يوم الأحد الموافق 31/7 ، وامتحانات التعليم الفنى ستبدأ بالتوازى مع امتحانات التعليم العام وذلك يوم 17/7 .

 

وأيضا قال وكيل وزارة التربية والتعليم بان يجرى حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة وتكليفات محافظ الدقهلية بالنسبة للامتحانات المشار إليها.

 

جانب من اعتماد الجدول (1)
جانب من اعتماد الجدول (1)

جانب من اعتماد الجدول (2)
جانب من اعتماد الجدول (2)

جدول امتحانات الدور الثاني - ابتدائي - اعدادي عام_1
جدول امتحانات الدور الثاني - ابتدائي - اعدادي عام_1

جدول امتحانات الدور الثاني - ابتدائي - اعدادي عام_2
جدول امتحانات الدور الثاني - ابتدائي - اعدادي عام_2

جدول امتحانات الدور الثاني - ابتدائي - اعدادي عام_3
جدول امتحانات الدور الثاني - ابتدائي - اعدادي عام_3

جدول امتحانات الدور الثاني - ابتدائي - اعدادي عام_4
جدول امتحانات الدور الثاني - ابتدائي - اعدادي عام_4

جدول امتحانات الدور الثاني - ابتدائي - اعدادي عام_5
جدول امتحانات الدور الثاني - ابتدائي - اعدادي عام_5

جدول امتحانات الدور الثاني - ابتدائي - اعدادي عام_6
جدول امتحانات الدور الثاني - ابتدائي - اعدادي عام_6


 

 


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