محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني 2022 للنقل والشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين جدول الامتحانات الدور الثاني، للعام الدراسي 2021 / 2022 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية.

وأوضح "مختار" أن الامتحانات ستبدأ يوم 24/7 الحالى وتنتهى يوم 4/8 ، ووجه للمهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، لضرورة إنهاء كافة الاستعدادات للجان الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

ومن جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية،؟ أن امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية ستبدأ يوم الأحد الموافق 24/7 ، وامتحانات الشهادة الإعدادية ستبدأ يوم الأحد الموافق 31/7 ، وامتحانات التعليم الفنى ستبدأ بالتوازى مع امتحانات التعليم العام وذلك يوم 17/7 .

وأيضا قال وكيل وزارة التربية والتعليم بان يجرى حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة وتكليفات محافظ الدقهلية بالنسبة للامتحانات المشار إليها.