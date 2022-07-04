محافظ الجيزة: 4.3 مليار جنيه إجمالى دعم التعليم بالمحافظة

كتب ـ سيد الخلفاوى

شهدت محافظة الجيزة العديد من الإنجازات بمختلف القطاعات التنموية والتى حققت المزيد من التقدم نحو تحقيق حلم الجمهورية الجديدة التى وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعتبر جودة التعليم حقا أساسيا ضمن المفهوم الشامل لرؤية الدولة المصرية حول حقوق الإنسان.

ويعد التعليم المدخل الأساسي للتنمية المستدامة بهدف أن تكون المدرسة محور النظام وركيزة الصلاح، ومن ثم كانت الخطة الاستراتيجية التي ارتكزت عليها جهود محافظة الجيزة بمتابعة وتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتطوير التعليم وإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم وتحقيق الجودة في المنظومة التعليمية بمفهومها الشامل من إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ خطط وبرامج تطوير المدارس القائمة، وإجراء خطط الصيانة.

وفي هذا السياق، أوضح محافظ الجيزة، أنه في إطار التوجيهات العامة للدولة، فإن منظومة التعليم قد حظيت بجانب كبير من الدعم في إطار التوجيهات العامة للدولة باعتبار جودة التعليم حقا أساسيا من حقوق الإنسان، حيث وصلت قيمة ذلك الدعم إلى 4,3 مليار جنيه، مشيراً إلى أن أن الدعم يأتى فى إطار مجهودات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وتوفير مناخ ملائم لتحصيل الطلاب وتحقيق رؤية الدولة بشأن تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 والخاص بتوفير التعليم الجيد للطلاب.

وأوضح المحافظ، أن تم صيانة 367 مدرسة بعدد فصول 1820 فصلا بتكلفة 476 مليون جنيه، بينما تجري صيانة 12 مدرسة بعدد فصول 150 فصلا بتكلفة 20 مليون جنيه، إضافة إلى توزيع 274249 جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بتكلفة 1,150 مليار جنيه.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دخول عشرات المدرسة الجديدة والتى تستهدف تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول خاصة بالبور الساخنة بالمحافظة مع دعمها بوسائل التعلم الحديثة فى إطار المنظومة التى تنفذها الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى ما يجري من أعمال تطوير مستمرة للمناطق المحيطة بالمدارس وإزالة الإشغالات والإنارة والرصف بما يحقق بيئة مجتمعية صحية متكاملة تحفز على الإنتاج وتساهم في تعظيم قدرات المواطن وتحسين نوعية الحياة التي يعيشها مواطنو تلك المناطق إلى جانب تطوير المدارس باعتبارها منارة للعلم .