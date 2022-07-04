محافظ أسيوط: الانتهاء من تجهيز 4089 مسجدا وساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

أسيوط - ماهر البهنساوي

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط: إن مديرية الأوقاف بالمحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتجهيز 4089 مسجدًا على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة والساحات الملحقة بها بالمساجد الكبرى، بالإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين خلال أداء صلاة العيد، أعاده الله علينا وعليكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات.

جاء ذلك خلال لقائه فضيلة الشيخ الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، أنه تم التنبيه على جميع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف عمليات النظافة ورفع المخلفات بنطاق الساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد أولاً بأول فى مختلف مراكز المحافظة، كما تم التشديد على تكثيف عمليات تطهير وتعقيم جميع المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وتجهيز الساحات الملحقة بها والإشراف التام عليها، وذلك وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف، وفى إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور عاصم قبيصى، أن المديرية استعدت لصلاة عيد الأضحى المبارك بتجهيز 4089 مسجدًا موزعة على مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وإعداد قائمة خاصة بالأئمة المعتمدين فى كل مديرية لأداء صلاة العيد سواء الإمام الأساسى والإمام الاحتياطى لكل ساحة أو مسجد من المساجد الكبرى والجامعة، لافتًا إلى التوسع فى أعداد الساحات خاصة بعد عودة عمل المساجد إلى حالتها الطبيعية قبل الغلق وعودة الدروس الدينية والمقارئ القرآنية وتنظيم زيارة الأضرحة والمقامات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كما أنه من المقرر أن يتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التى تقام بها صلاة العيد مع السماح باصطحاب الأطفال لصلاة العيد لإدخال الفرحة والبهجة عليهم على أن يتم فتح المساجد والساحات قبل صلاة العيد بنصف ساعة على الأقل.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن المديرية رفعت درجة الاستعداد فى مختلف الإدارات حيث منعت الإجازات والراحات وشكلت غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية، بالإضافة إلى متابعة صكوك الأضاحى وذبحها وتوزيعها، لافتًا إلى إنه وجه جميع الإدارات والمفتشين بالمرور ليلة العيد يوم وقفة عرفات على جميع المساجد للتأكد من جاهزيتها ورصد أى مخالفة للتعليمات من شأنها أن تضر بالصالح العام .