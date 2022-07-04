اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يوليه 2022 02:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مجمع البحوث الإسلامية يعقد مسابقة ثقافية إلكترونية للحج والعمرة

الإثنين، 04 يوليه 2022 01:25 م
مجمع البحوث الإسلامية يعقد مسابقة ثقافية إلكترونية للحج والعمرة مسابقة الحج والعمرة
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن تنظيم مسابقة ثقافية للحج والعمرة وشعيرة الأضحية  لعام 1443هـ، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف الأنشطة الثقافية والمعرفية للجمهور؛ من أجل التوعية الدينية بطريقة سهلة ومبسطة، واستخدام الأدوات والوسائل الإلكترونية الحديثة على تشجيع المجتمع على القراءة .
 
المسابقة تأتي في إطار جهود الأزهر الشريف في نشر الثقافة والمعرفة الدينية، ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة، التي تعاني انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الفتاوى الخاطئة التي تصدر من غير المؤهلين، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي الذي يحترم التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، ويدعم التعايش السلمي المشترك بين الشعوب، ويبرز سماحة وإنسانية الإسلام.
 
كما تهدف المسابقة إلى بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة، حيث إن المعرفة هي أساس الحياة، والقراءة هي شعاع النور الذي نرى به الطريق أمامنا بدون أي تشويش أو تضليل، حيث تلك المسابقات إقبالًا كبيرًا من جانب الجمهور.
 
كذلك أتاح المجمع  كتابي: (دليل الحج والعمرة، ودليل المضحي) لمن أراد أن يستفيد منهما في الحصول على معلومات تتعلق بالموضوع المسابقة، حيث تم نشرهما بصيغة (PDF) على بوابة الأزهر الإلكترونية، ويشترط للمسابقة: ألا يقل سن المتسابق عن 12 عامًا، وأن يكون المتسابق مقيمًا على أرض مصر أيًّا كانت جنسيته، مع استيفاء البيانات المطلوبة على رابط المسابقة بموقع بوابة الأزهر الإلكترونية، مع الإجابة عن كافة الأسئلة المطلوبة.
 
كما يُمنح الفائزون مكتبة قيمة من إصدارات الأزهر الشريف، وتوزع الجوائز على الـ50 فائزًا الأُوَل، ويمكن المشاركة في المسابقة من خلال الدخول على الرابط الآتي:
 
https://www.azhar.eg/hajj1443/index.htm

مسابقة الحج والعمرة

الازهر الشريف

مجمع البحوث الاسلامية

الحج والعمرة



الموضوعات المتعلقة

الأزهر للفتوى يصدر الطبعة الثالثة من دليل مناسك الحج والعمرة..أجاز للحاجِّ أن يُوكِّل إحدى الشَّركات بشراء صَكِّ الهَدى مقدَّمًا وهو فى بلده.. ويفتى بجواز طواف الحاج بالأدوار العلوية أثناء أداء المناسك

الإثنين، 04 يوليه 2022 01:16 م

بمشاركة المفتى.. وزير الحج والعمرة السعودى يفتتح ندوة الحج الكبرى

الأحد، 03 يوليه 2022 01:29 م

"الحج والعمرة" بالسعودية تطلق 13دليلا توعويا بـ14 لغة لتسهيل رحلة الحجاج

السبت، 02 يوليه 2022 11:15 ص

الحج والعمرة بالسعودية تكشف توقيت استرداد مبلغ الحجز لمترشح الحج حال الإلغاء

السبت، 02 يوليه 2022 11:06 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة