مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحى لا تسرى على أعمال الامتحانات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحى لا تسرى على أعمال الامتحاناتالإثنين، 04 يوليه 2022 04:04 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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