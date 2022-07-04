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مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحى لا تسرى على أعمال الامتحانات

الإثنين، 04 يوليه 2022 04:04 م
مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحى لا تسرى على أعمال الامتحانات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 
 

اجازة عيد الاضحي

مجلس الوزراء

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