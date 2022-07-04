مجلس النواب الإيطالى يبحث مرسوم المساعدات لأوكرانيا

كتبت ـ فاطمة شوقى

أعلن مجلس النواب الإيطالي الشروع فى بحث "مرسوم المساعدات"، الذي يشمل ما سيتم تقديمه لأوكرانيا أيضاً.

وقال بيان، إنه "يجري في قاعة مجلس النواب "مونتي تشيتوريو" الإثنين، بحث الخطوط العامة لمشروع قانون تحويل المرسوم رقم 50 ليوم 17 مايو 2022، المسمى مرسوم المساعدات، إلى قانون، والذي ينطوي على تدابير عاجلة في مجال سياسات الطاقة الوطنية، الإنتاجية والأعمال وجذب الاستثمارات، وكذلك أمور في مجال السياسات الاجتماعية وسياسات الأزمات الخاصة بأوكرانيا، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

ووفقا للبيان، "يتضمن الإجراء، من بين أمور أخرى، خصومات على الفواتير للتخفيف من تكلفة الطاقة الباهظة، تحرير امتيازات الإعفاءات الضريبية، مثل تلك المقدمة لأعمال البناء بنسبة 110٪".

ومن ناحية أخرى، رفض الرئيس الألمانى فالتر شتاينماير دفع أوكرانيا لإجراء مفاوضات بشأن إنهاء الحرب مع روسيا، وقال شتاينماير "أوكرانيا يجب أن تستعيد سيادتها ووحدة أراضيها واستقلالها"، لافتًا إلى أن السؤال حول كيفية إنهاء هذه الحرب، وإنهاء إراقة الدماء يعد سؤالًا مفتوحًا.

وأوضح الرئيس الألماني، أن الأمر يبدو حاليًا أنه يتم البحث عن قرار في ساحة المعركة، ولكنه أكد أن الخبرة تظهر أنه يمكن إنهاء أي حرب على طاولة المفاوضات في نهاية المطاف.