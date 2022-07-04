كوريا الشمالية تنتقد "سول" بسبب عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين

وكالات

انتقدت كوريا الشمالية اليوم الاثنين الحكومة الكورية الجنوبية بسبب عدم التزامها بالاتفاقيات التي تضمنها بيان 4 يوليو المشترك بين الكوريتين، بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإعلان البيان.

وقال الموقع الدعائي الكوري الشمالي "كوريا الشمالية اليوم" اليوم إن الرابع من يوليو كان يوما ذا معنى، حيث حددت الكوريتان المبادئ الثلاثة لإعادة التوحيد الوطني.

وقال إنه مع ذلك وحتى اليوم، تتكرر الحلقة المفرغة من المواجهة والتوتر في شبه الجزيرة الكورية، ويرجع ذلك إلى أن السلطات الكورية الجنوبية قد أهملت المبادئ الثلاثة لإعادة التوحيد الوطني - وهي الاستقلال، وإعادة التوحيد السلمي، والوحدة الوطنية العظمى؛ ولم تلتزم بالاتفاقيات بين الكوريتين.

وأشار إلى أن السلطات الكورية الجنوبية تتطلع إلى تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة، بدلا من الاستقلال الوطني.

وقال الشمال إنه حتى لو تم إعداد خطة إعادة التوحيد العادلة والمنصفة، فلا يمكن حل التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية في أي وقت ما لم يتم ضمان تنفيذها، داعيا إلى اجتثاث جذور عبادة القوى الأجنبية للسلطات الكورية الجنوبية.

ووصف موقع "مياري" بيان 4 يوليو المشترك بأنه حجر الزاوية في إعادة التوحيد الوطني.

وقال الموقع الآخر "أوريمينزوككيري" إن البيان هو المبدأ العظيم العادل لإعادة التوحيد والذي يلبي مصالح كل من الكوريتين، وأشاد بزعيم كوريا الشمالية آنذاك كيم إيل-سونغ.

يذكر أن بيان 4 يوليو المشترك هو أول بيان تم الاتفاق عليه والإعلان عنه في 4 يوليو 1972 بين الكوريتين بشأن إعادة توحيد منذ تقسيم البلاد، وتم تحديد الاستقلال والسلام والوحدة الوطنية العظمى كمبادئ ثلاثة رئيسية لإعادة التوحيد.