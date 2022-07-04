اليوم السابع
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قاتل صديقه في بولاق الدكرور يكشف كواليس ارتكابه الجريمة

الإثنين، 04 يوليه 2022 02:00 ص
قاتل صديقه في بولاق الدكرور يكشف كواليس ارتكابه الجريمة قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهم بقتل صديقه في بولاق الدكرور بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، وذكر أمام رجال المباحث أن مشادة كلامية نشبت بينهما، أثناء تواجدهما بأحد شوارع بولاق الدكرور، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض كان بحوزته. 
 
أضاف المتهم أنه لم يخطط لارتكاب الجريمة، وأن الخلاف الذي اشتعل بينهما دفعه للاعتداء عليه، وأرشد عن سلاح الجريمة وتم ضبطه. 
 
استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث  وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في بولاق الدكرور. 
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، وأصيب بجرح طعني أدى لمقتله في الحال، نتيجة اعتداء صديقه عليه، بسبب خلافات بينهما.
 
بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

قتل شاب

مشاجرة

بولاق الدكرور

امن الجيزة



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