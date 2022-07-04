طلاب الثانوية العامة يؤدون غدا امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضيات

كتب ـ محمود طه حسين

يؤدى طلاب الثانوية العامة غدا الثلاثاء 5 يوليو 2022 الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادتى "علم النفس، وعلم الاجتماع"، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادتى "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.