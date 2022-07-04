طقس الخليج.. رياح بالسعودية غائم بالإمارات غبار بالبحرين وحار فى الكويت

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 4 يوليو 2022، فى السطور التالية:-



طقس السعودية قال مركز الأرصاد الوطني في السعودية، إن حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين في المملكة: بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض، الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية وكذلك منطقة نجران. كما تتأثر الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة برياح نشطة قد تؤدي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان والاجزاء الغربية من منطقة نجران يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية .

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والاوسط. ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الشمالي والاوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

طقس الإمارات



يتوقع المركز الوطني للأرصا في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شرقاً تكون مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:28 عند الساعة 03:42 والجزر الأول عند الساعة 10:24 الجزر الثاني عند الساعة 21:51.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة13:18 الثاني عند الساعة 00:42 والجزر الاول عند الساعة 19:35 والجزر الثاني عند الساعة 07:02.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 38 29 85 25 دبي 38 31 80 35 الشارقة 40 31 80 30 عجمان 39 32 85 35 أم القيوين 40 30 85 35 رأس الخيمة 41 31 85 35 الفجيرة 35 32 85 50 العين 43 29 75 25 ليوا 44 29 85 15 الرويس 41 28 80 30 السلع 41 29 80 30 دلما 39 32 85 30 طنب الكبرى 37 29 80 30 طنب الصغرى 37 29 80 30 أبو موسى 37 33 80 30 .

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم الإثنين، حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول، خلال الليل

أما نهارًا، فهو شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار المثار.. درجة الحرارة الصغرى: 29 °ﻡ

طقس البحرين



كشفت نشرت الأحوال الجوية الصادرة من وزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، عن حالة الطقس اليوم الإثنين بالمملكة حيث يسود الغبار والحر خلال النهار.

وأوضحت أن الرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا، و ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 44 م الصغرى 30 م

الرطوبة النسبية العظمى 80 % الصغرى 15%