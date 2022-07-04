ضبط 34 قطعة سلاح و96 قضية مخدرات

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 34 قطعة سلاح نارى، 96 قضية مخدرات وتنفيذ 44064 حكما قضائيا متنوعا.

وشنت أجهزة الأمن حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبزرها ضبط 9 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة 9 متهمين " لعدد 4 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 2473 حكما قضائيا متنوعا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل لبيع السجائر كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) وبحوزته (1040 علبة سجائر مختلفة الماركات وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وبدون مستندات تدل على مصدرها).. غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.