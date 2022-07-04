اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يوليه 2022 12:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 34 قطعة سلاح و96 قضية مخدرات

الإثنين، 04 يوليه 2022 11:33 ص
ضبط 34 قطعة سلاح و96 قضية مخدرات حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 34 قطعة سلاح نارى، 96 قضية مخدرات وتنفيذ 44064 حكما قضائيا متنوعا.
 
وشنت أجهزة الأمن حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبزرها ضبط 9 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة 9 متهمين " لعدد 4 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 2473 حكما قضائيا متنوعا.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل لبيع السجائر كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) وبحوزته (1040 علبة سجائر مختلفة الماركات وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وبدون مستندات تدل على مصدرها).. غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.
 
 
 

سلاح

اسلحه ناريه

امن القاهرة

اخبار الداخلية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة