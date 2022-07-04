ضبط 1781 عنصرا إجراميا شديدي الخطورة في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

استهدفت أجهزة الأمن العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، حيث أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة.

وتم ضبط (1781) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – المنيا – كفر الشيخ – الإسكندرية – السويس – القليوبية – الشرقية – سوهاج – دمياط – الأقصر – بورسعيد – جنوب سيناء – البحر الأحمر – المنوفية – قنا – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح – أسوان – البحيرة – الوادى الجديد – بنى سويف) بإجمالى مضبوطات (984) قطعة سلاح نارى أبرزها (رشاش جرينوف – 3 رشاش - 131 بندقية آلية – 41 مسدس- 99 بندقية خرطوش – بندقية رصاص - 708 فرد محلى) ، وكذا كميات كبيرة من (الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح - ضرب – مخدرات – سرقة).