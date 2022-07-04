ضبط راكبين بمطار القاهرة بحوزتهما مخدر الحشيش وعقاقير مدرجة بجداول المخدرات

كتب أحمد مصطفى

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبين بحوزتهما مخدرات متنوعة، الحالة الأولى أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو استوقف محمد نبيل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد صلاح كامل مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود أشياء عضوية معتمة داخل الحقائب، قامت أميرة طلبة مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف مصطفي صادق مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط قطعة من الحشيش وزجاجة بها سائل الكونترمال وشريط به أقراص من نفس نوع العقار المدرج بجدول المخدرات.

والحالة الثانية اثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب نفس الرحلة استوقف محمد نبيل راكب آخر لم يفصح ايضا عما بحوزته، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عماد جاب الله والذي تلاحظ له وجود شرائط دوائية، قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف علي الصالة بتكليف أحمد عادل فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 20 شريطا من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات، و4 زجاجات بهم سائل ال كونترمال المخدر.

أمر صبحي ربيع مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين الي النيابة المختصة