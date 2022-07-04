ضبط راكبين بمطار القاهرة بحوزتهما ماريجوانا وكوكايين وحلويات وسجائر إلكترونية

كتب أحمد مصطفى

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام راكبين بحوزتهما مخدرات متنوعة.

الحالة الأولي جاءت بالتنسيق والتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار برئاسة العقيد إسلام مريدن وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك حيث تم ترقب دخول احد الركاب (اجنبي من أصل مصري) حيث قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف احمد عادل فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 18 سيجارة الكترونية بهم زيت الماريجوانا المخدر و 15 امبول بداخلهم نفس الزيت المخدر و 7 كيس بداخلهم حلوي تحتوي علي خلاصة مخدر الماريجوانا(HTC).

والحالة الثانية اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك ايضا استوقف محمد عبد الباقي رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب (مصري الجنسية) اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم وأميرة إسماعيل مأمورا الجمرك باشراف محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم والذين تلاحظ لهم وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، قام امير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف علاء عبد الرحمن خضر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 3 أكياس بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر و 7 أكياس صغيرة بداخلهم بودرة الكوكايين المخدر و 7 أكياس بداخلهم حلوي مخلوطة بمخدر الماريجوانا و امبول بداخله زيت الماريجوانا.

امر صبحي ربيع مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الاول.

وامر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني.

وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة.