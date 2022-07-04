ضبط المتهم بقتل شخص وإصابة آخر خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل شخص وإصابة اخر بطلق نارى خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية حلابة بمنطقة قليوب، بمحافظة القليوبية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغا من عمليات النجدة بوجود مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب بقرية حلابة.

جرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير المباحث الجنائية، وتمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، ومعاونة النقباء خالد حلمي ومحمود سرور وعمرو رضوان، من ضبط المتهم ويدعى "سامح.ا"، بقرية عبدالله باشا دائرة قسم قليوب، وبحوزته سلاح نارى وعدد من الطلقات وسلاح أبيض "مطواة" وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الواقعة، وأقر بحيازته للسلاح النارى والطلقات والمطواة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.