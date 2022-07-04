ضبط المتهمين بقتل مينا وسرقة التوك التوك الخاص به بعد استدراجه من الدقهلية

الدقهليه شريف الديب و فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن بالشرقية، بالاشتراك مع ضباط مباحث الدقهلية، ومركز شرطة السنبلاوين، من كشف غموض العثور على جثمان الطالب "مينا أمير فهيم" مقتولا داخل إحدى الترع، بناحية مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية واختفاء التوكتوك الخاص به.

وقد تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ الى مأمور مركز ديرب نجم بعثور عدد من الأهالى مساء الأربعاء الماضى على جثة الطالب مينا أمير فهيم 19 عاما، طالب بكلية التجارة ومقيم بمدينة السنبلاوين، وملقى بإحدى الترع بطريق السنبلاوين-ديرب نجم، ومتبلغ باختفائه هو والتوكتوك الخاص بوالده والذى خرج ليعمل عليه مينا وغلق هاتفه.

و جرى التحفظ على الجثة واستدعاء أسرته التى تعرفت على الجثة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الزقازيق للعرض على الطب الشرعي ، وتم إخطار النيابة لمواصلة التحقيقات الموسعة لسرعة ضبط وتحديد المتورط فى الحادث.

وقد نجحت مباحث الشرقية وضباط مباحث السنبلاوين، التوصل إلى المتهمين وتم إلقاء القبض عليهم بعد أن كشفت التحقيقات والتحريات، بقيام شخص باستدراجه المجني عليه من أمام كوبرى المعداوى بمدينة السنبلاوين بحجة توصيله إلى إحدى القرى المجاورة ، وما إن وصل بالقرب من إحدى القرى التابعة لمركز ديرب نجم كان فى انتظاره المتهم الثانى، وتخلصا من المجنى عليه و إلقاء جثته داخل الترعة، واستولا على التوكتوك الخاص به والهاتف المحمول ولاذو بالفرار.