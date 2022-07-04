صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: نسبة التعاطى فى مصر انخفضت إلى 5.9%

سلط برنامج كلام فى السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الضوء على المخدرات المخلقة وخطورتها، حيث قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، إن مخدر "الشابو" قاتل بالغ الخطورة.. وتحذيرات دولية مما يسببه.

وأضاف الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، أن المواجهات الأمنية مع مكافحة المخدرات المُخلقة لن تنتهى "كل جرام مخدر نفقد معه روحًا".

فيما قال الدكتور أحمد الكتامى مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ارتفاع نسبة تعاطى المخدرات المخلقة من 7 % لـ 17 % فى آخر عامين.

وأضاف مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، خلال برنامج كلام فى السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك انخفاض نسبة التعاطى فى مصر إلى 5.9% ونسب الإدمان إلى 2.4%

وتابع مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن الفترة كورونا كان لها دور كبير، وتم غلق الموانئ والحدود بين الدول وهو ما جعل تجار المخدرات يبحثون عن بدائل وحلول أخرى لأن التجارة لازم تستمر من وجهة نظرهم فكان حلهم المخدرات التخليقية أى يتم صناعها داخل الدول.

وقال مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: "نحن ودول العالم تعانى من المخدرات التصنيعية".