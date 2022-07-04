صلاة الجنازة على جثمان الإعلامية شيماء جمال بمسجد السيدة نفيسة اليوم

كتب عبد الله محمود ـ محمد أبو ضيف

أعلنت أسرة الإعلامية شيماء جمال، أداء صلاة الجنازة عليها اليوم بمسجد السيدة نفيسة، تمهيدا لدفن جثمانها، وذلك بعد استلامه، حيث انتهت مصلحة الطب الشرعى من مطابقة البصمة الوراثية للإعلامية شيماء جمال، مع البصمة الوراثية المأخوذة من والدتها، وصرحت بدفن المجنى عليها.

وقالت مها أبو بكر المحامية إنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة على المتوفية، بمسجد السيدة نفيسة، وتابعت أن والدتها متواجدة من التاسعة صباحا فى مصلحة الطب الشرعي لمرافقة الجثمان حتي مثواها الأخير.

وأصدرت النيابة العامة تصريح بدفن جثة الإعلامية شيماء جمال بعد الانتهاء من إجراء التشريح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتسليم الجثمان لأسرتها وإنهاء إجراءات الدفن.