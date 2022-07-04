صحة القليوبية: خروج مصابي اشتباه التسمم الغذائي من المستشفى.. وحملة توعية بالقرية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، تعافى وخروج كافة حالات التى تعرضت لاشتباه تسمم غذائى بقرية أجهور الصغرى التابعة لمركز القناطر الخيرية، موضحة أنه لم يكن تسمم بالمعنى الفعلى، لكنه كان اشتباه تسمم، وتم خروجهم جمعيا بعد وقت قصير جدا من استقبالهم، موضحة أنه بسؤال الأشخاص أوضحوا أن الوجبة التى تناولوها محضرة بالكامل فى المنزل وهى عبارة عن "أرز وسمك وسلطة"، كما أنه تم شراء السمك من سيارة بالطريق العام.

وأوضحت المديرية، أن تم شن حملة من قسم مراقبة الأغذية بالمديرية بقيادة سامى رجب مراقب عام الأغذية بالمديرية، ولم يستدل على السيارة وفقا لرواية الأشخاص المصابين باشتباه التسمم الغذائي، كما أنه تم سحب عينة من كافة الأشخاص المصابين بمستشفى بنها الجامعى وجارى تحليلها.

وكانت قد شهدت قرية أجهور الصغرى التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، تعرض 11 شخص لحالة تسمم غذائى، وذلك بعد تناول وجبة سمك تم إعدادها بالمنزل، وجرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى، باستقبال 11 شخصا مصابين بحالة تسمم نتيجة تناول وجبة سمك منزلية بقرية أجهور الصغرى دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وصول حالات تسمم غذائى بعد تناول سمك بالمنزل بقرية أجهور الصغرى دائرة المركز، وهم "حسن ط ي"، 64 سنة، فلاح، و"صباح م ح"، و"فرج ح ط"، 48 سنة، فلاح، و"أحمد ف ح"، 25 سنة، و"هدية س ح"، 43 سنة، و"وردة ط ح"، 16 سنة، و"مريم ح ط"، 16 سنة، و"أمنية ع أ"، 18 سنة، و"يوسف م"، 5 سنوات، و"سجدة أ ا"، عامين، و"مكة م ع"، 20 سنة.