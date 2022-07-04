اليوم السابع
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شيخ الأزهر يكلف محمود صبيحة بتسيير أعمال مدن البعوث الإسلامية

الإثنين، 04 يوليه 2022 09:04 م
شيخ الأزهر يكلف محمود صبيحة بتسيير أعمال مدن البعوث الإسلامية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب: لؤى على

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أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرار رقم 30 أ لعام 2022، بتكليف العميد محمود عبدالعظيم صبيحة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين والمدن والإعاشة، بتسيير أعمال رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية.

وتقدم جميع العاملين بمدينة البعوث الإسلامية والطلاب الوافدين بالشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على تكليف العميد محمود عبدالعظيم صبيحة القيام بتسيير أعمال رئاسة قطاع مدن البعوث الإسلامية.

تكليف شيخ الأزهر

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قطاع مدن البعوث

محمود صبيحة

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الازهر الشريف



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