شاب يتخلص من حياته بعد تناوله مخدر الشابو بمدينة أرمنت بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، قيام شاب يبلغ من العمر 22 سنة بالتخلص من حياته بقرية العرب فى حاجر الديمقراط جنوب المحافظة، وذلك نتيجة إدمانه مخدر الشابو خلال الفترة الماضية، ومروره بأزمة نفسية، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بعثور الأهالى على جثمان الشاب "أ.ع" 22 سنة داخل غرفته بقرية العرب في حاجر الديمقراط جنوب محافظة الأقصر، حيث قرر التخلص من حياته بعد دخوله في أزمة نفسية نتيجة إدمانه مخدر الشابو.

وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لحين فحص جثمان المتوفى والتصريح بالدفن وتسليمه لذويه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.