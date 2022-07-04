س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الاكتشافات والمزايدات والاتفاقيات البترولية خلال 8سنوات

كتبت - مروة الغول

نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية على مدار السنوات الثمانى الماضية فى دفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، وفيما يلى أهم المزايدات العالمية التى تم طرحها والاكتشافات البترولية المحققة والاتفاقيات التى تم توقيعها وكانت كالتالى ..



س. ماهى تفاصيل المزايدات العالمية التى تم طرحها على مدار ال8سنوات الماضية للتنقيب عن البترول ؟ ج.تم طرح 10 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، وقد أسفرت (9) مزايدات منها عن ترسية 39 منطقة للبحث عن البترول والغاز وذلك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 2ر2 مليار دولار ومنح توقيع 6 ر272 مليون دولار على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون العالميتين وهو ما يمثل نجاحاً في جذب شركاء جدد للاستثمار في صناعة البترول المصرية من الشركات العالمية العملاقة ، وجارى حالياً تقييم عروض الشركات العالمية للمزايدة الأخيرة.



س. كم يبلغ عدد الاتفاقيات البترولية التى تم توقيعها على مدار السنوات الثمانى الماضية؟ ج. تم توقيع 108 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 3ر1 مليار دولار لحفر 409 بئراً استكشافياً كحد أدنى.

توقيع 112 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالى منح تنمية تقدر بـ 2ر53 مليون دولار.



س. ماهى عدد الاكتشافات البترولية التى تم تحقيقها على مدار السنوات الثمانى الماضية ؟ ج. تم تحقيق 401 اكتشافاً بترولياً جديداً (281 زيت خام، 120 غازاً) بمناطق الصحراوين الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وأضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالى 503 مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالى 9ر39 تريليون قدم3 غاز طبيعى.