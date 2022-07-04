سقوط أجزاء من عقار قديم بمنطقة اللبان بالإسكندرية دون إصابات

الاسكندرية جاكلين منير

تلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 46 شارع الإمام على بمنطقة اللبان بدون إصابات، حيث تم إبلاغ د/ رباب مدنى رئيس حى الجمرك والمقدم خالد ثروت رئيس مباحث اللبان والرائد حسن مليس معاون أول مباحث اللبان، وتمت معاينة العقار، و جارى إزالة الأجزاء الخطرة منه.

وقد تلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالإسكندرية، مسبقا بلاغ بوجود حادث انفجار أسطوانة غاز تسبب فى انهيار منزل بشارع الكاشف القصعى بحى شرق.

وانتقل إلى موقع الحادث فرق الإنقاذ والإسعاف والمطافي وقوات الحماية المدنية.