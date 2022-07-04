وأضاف حداد، في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الاثنين، "لقد ولدت فكرة إنشاء نظام الدفع "مير" في عام 2015، وكان يهدف في البداية إلى إنشاء أساس لنظام دفع مستقل على أراضي روسيا، خاصة بعد قطع عدد كبير من البنوك الروسية عن أنظمة الدفع الغربية"،

وأوضح "أن بلاده مهتمة بأى أنظمة بديلة للأنظمة الغربية لأنها بدورها تعرضت في السابق لعقوبات غربية مماثلة".

وتابع "توجد حاليا حاجة متزايدة لدى العديد من دول العالم لانتشار أنظمة دفع بديلة لأن هذه الدول تخضع للضغوط والعقوبات الغربية"، لافتا إلى أن الاقتصاد العالمي يخضع للعديد من التغييرات بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي فرضت الولايات المتحدة والغرب بعدها عقوبات على روسيا.