كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الدولار اليوم الاثنين 4-7-2022 أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى 18.78 للشراء، 18.84جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.80جنيه للشراء، 18.86جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.80جنيه للشراء، 18.86 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.77 جنيه للشراء، 18.85جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري 18.77 جنيه للشراء. 18.77 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 18.78 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 18.80 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر 18.76 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 18.80 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.



سعر الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامي 18.81 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.