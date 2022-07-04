زوج يستغيث: "زوجتي بتضربني عشان المرتب وعشت في جحيم طوال 5 سنوات زواج"

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة شكوى زوج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهم زوجته بالخروج عن طاعته، وسرقة أمواله وهجرها لمنزل الزوجية، ورفضها تمكينه من رؤية طفليه طوال عام و3 شهور، مما دفعه للحصول على حكم قضائي بالرؤية رفضت تنفيذه، فلاحقها بدعوي تعويض وإسقاط حضانة، ليؤكد الزوج:" زوجتي اعتادت طوال 5 سنوات مدة زواجنا على تعنيفي والإساءة لى، بسبب طمعها في أموالى، لدرجة دفعتها لضربي بسبب راتبي وخلافات نشبت بيننا".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة :" ربنا ينتقم منها استولت على مبلغ 700 ألف وهربت، وحرمتني من أطفالى، ورفضت عقد الصلح، ورد المبالغ المالية، وأخذت تساومني على رؤية الصغيرين، وعندما يئست من تصرفات زوجتي، قررت اللجوء لمحكمة الأسرة كحل أخير بعد أن أغلقت كافة الأبواب في وجهي".

وتابع الزوج:" قامت بتهديدي بالمؤخر والنفقات وقائمة المنقولات، ولاحقتني بدعوى طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، بخلاف 11 دعوى حبس، وطالبت بتمكينها من شقة الزوجية، وحاولت حرماني من كل حقوقى، وقامت بالذهاب لمحكمة الأسرة لإلزامه بسداد 190 ألف جنيه نفقات متجمدة، وادعت هجري لها، ورفضي الإنفاق عليها كذبا ".

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.