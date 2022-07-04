"رياضة الغربية" تناقش الاستثمار بنظام حق الانتفاع BOT بمراكز الشباب

عُقد بمديرية الشباب والرياضة بالغربية اجتماعا بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية بحضور الدكتور محمد عبدالقادر مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب والدكتور محمد القوصى معاون الوزير لشئون مراكز الشباب وأعضاء مكتب مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب والدكتور عبده أبو طالب وكيل المديرية للرياضة وأعضاء اللجنة الاستثمارية بالمديرية ومديرى الإدارات ورؤساء المجالس ومراكز الشباب التى ترغب بإقامة المشروعات الاستثمارية، كما تناول الاجتماع تقديم حلول عملية لعدد من المشكلات التى تواجه مراكز الشباب وأعضاء مجالس الإدارات فى تنفيذ أى استثمار بالمركز وفق الأطر القانونية واللوائح المنظمة للطرح الاستثمارى BOT.

يأتى ذلك فى إطار مشروعات الطرح الاستثمارى التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة بمختلف مراكز شباب الجمهورية بنظام حق الانتفاع BOT وحرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية والتى تقام دون تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أى أعباء مالية.

يذكر أن الوزارة تسعى لفتح آفاق استثمارية جديدة داخل مراكز الشباب فى مختلف محافظات مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن الوزارة لديها خطة طموح تشمل التوسع فى الطرح الاستثمارى بأنظمة مختلفة، لرفع كفاءة مراكز الشباب حتى تتناسب مع رؤية القيادة السياسية وتحويلها لمراكز خدمة مجتمعية.