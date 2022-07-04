روسيا تلغى قيود كورونا المتعلقة بدخول البلاد اعتبارا من 15 يوليو

وكالات الأنباء

قال مصدر روسى فى مقر عمليات مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، إن روسيا سترفع اعتبارا من 15 يوليو كل القيود المفروضة على عبور الحدود التى كانت مفروضة بسبب وباء كورونا.

وذكر المصدر، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أنه تم اتخاذ القرار خلال اجتماع دورى للمقر برئاسة نائبة رئيس الحكومة تاتيانا غوليكوفا.

في وقت سابق، قرر مقر العمليات إلغاء القيود المفروضة على دخول المواطنين الأجانب إلى روسيا عبر نقاط التفتيش الجوية والبحرية اعتبارا من 14 يونيو، لكن عددا من القيود المفروضة على الدخول عن طريق النقل البري استمرت في العمل.

وقبل ذلك، قالت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، إنها قررت رفع كل القيود التي فرضتها سابقا في روسيا على خلفية وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الهيئة في بيانها: "بسبب الانخفاض المستمر في كثافة العملية الوبائية، قررت روس بوتريبنادزور وقف سريان كل القيود التي تم فرضها سابقا، بما في ذلك ارتداء الكمامات، وحظر تقديم الطعام في الليل وعدد من التدابير الأخرى".

وذكرت الهيئة، أنه على مدار الأشهر الأربعة الماضية، كانت شدة عملية تفشي وباء كوفيد-19 في انخفاض مطرد في روسيا. وأكدت الهيئة أنها ستواصل المراقبة الصارمة على الوضع الوبائي في البلاد، وأنها ستعيد فرض القيود في حال تدهور الوضع.