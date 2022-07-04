رئيس مياه أسيوط يتابع سير اختبارات المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية.. صور

أسيوط- ماهر البهنساوي

تفقد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد لليوم الثاني على التوالي، إجراءات سير اختبارات قدرات الطلاب المستوفين لشروط الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للمياه وفقا لتنسيق كل محافظة من المحافظات المتاح لأبنائهم الالتحاق بالمدرسة الفنية للمياه من محافظات الوجه القبلي (أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، قنا، وأسوان)، على أن يتم الحضور بمحافظة أسيوط بمدينة أسيوط الجديدة بمقر المدرسة.



وصرح "درة" أن اليوم الإثنين الموافق 4 يوليو يعد ثاني أيام إجراء اختبارات القدرات للطلاب المستوفين لشروط الالتحاق بالمدرسة بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، والذين سبق لهم التقديم عبر الموقع الرسمي للشركة، باعتبار أن اجتياز اختبار القدرات شرط أساسي لأداء المقابلة الشخصية، على أن يتم غداً بمشيئة الله تعالى الموافق 5 يوليو اجراء اختبار القدرات والمقابلة الشخصية للطلاب المستوفين لشروط الالتحاق بالمدرسة بمحافظتي سوهاج وقنا، وإجراء اختبار القدرات والمقابلة الشخصية للطلاب المستوفين لشروط الالتحاق بالمدرسة بمحافظتي الأقصر وأسوان يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو؛ على أن يتم عقد اختبارات للمتخلفين عن الحضور يوم الخميس المقبل الموافق 7 يوليو 2022م.



وأكد محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن مثل هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على إعداد جيل من الكوادر المجهزة القادرة على مواكبة سوق العمل المتغير طبقا لمستجدات العصر ليكون بإمكانهم المساهمة في ابتكار كل ما هو جديد يعود مردوده الإيجابي عل كفاءة المستوى الخدمي الذي كفل مقومات العيش الكريم للمواطنين المستفيدين.





الإختبارات (1)



الإختبارات (2)



الإختبارات (3)



الإختبارات (4)



الإختبارات (5)



جانب من المتابعة



رئيس شركة مياه اسيوط يتابع سلامة سير اختبارات المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية للمياه (1)



رئيس شركة مياه اسيوط يتابع سلامة سير اختبارات المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية للمياه (2)



رئيس شركة مياه اسيوط يتابع سلامة سير اختبارات المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية للمياه (3)



رئيس شركة مياه اسيوط يتابع سلامة سير اختبارات المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية للمياه (4)



