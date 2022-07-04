اليوم السابع
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رئيس الإمارات يصدر مرسوما بشأن تغيير مسمى "وزارة شئون الرئاسة"

الإثنين، 04 يوليه 2022 11:18 ص
رئيس الإمارات يصدر مرسوما بشأن تغيير مسمى "وزارة شئون الرئاسة" الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
وكالات الأنباء

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أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادى بشأن تغيير مسمى "وزارة شئون الرئاسة" إلى مسمى "ديوان الرئاسة".

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، نص المرسوم على.. تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم "4" لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم وزارة شئون الرئاسة، واستبدال عبارة "شئون الرئاسة " بعبارة " ديوان الرئاسة " أينما وردت، على أن تبقى المسؤوليات والمهام والأدوار كما هي والتي وردت في المرسوم بالقانون الاتحادي المذكور .

كما نص على أن تُستبدل عبارة " وزير شئون الرئاسة " بعبارة " وزير ديوان الرئاسة " ، واستبدال كلمة " الوزارة " بكلمة " الديوان".

 


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