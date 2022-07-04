ذهبية جديدة فى ألعاب البحر المتوسط يحققها خريج تربية رياضية جامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، اللاعب يسرى حافظ خريج كلية التربية الرياضية بنين لحصوله الميدالية الذهبية لمنافسات الملاكمة فى وزن 91 كيلو فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في نسختها التاسعة عشر، والتى تجرى الآن بمدينة وهران بالجزائر، بمشاركة 26 دولة، وأكثر من 4 الاف رياضي يتنافسون في 24 رياضة على مدار 10 أيام، تستمر حتى السادس من يوليو المقبل.

ومن جانبه، هنأ الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية للبنين، اللاعب يسرى حافظ، لحصوله على ذهبية جديدة تضاف لرصيد البعثة المصرية فى بطولة ألعاب البحر المتوسط، مشيداً بالنتائج المثمرة التى يحققها أبطال مصر في مختلف الألعاب الرياضية، والمستوى المتقدم الذى يظهر فى مختلف المحافل الدولية، ومؤكداً حرص قيادات جامعة الإسكندرية على متابعة جهود الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة فى تنفيذ برامج ومعسكرات إعداد اللاعبين واللاعبات لكافة البطولات، وتلبية احتياجاتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لتحقيق هذه النتائج المشرفة.













