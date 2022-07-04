اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يوليه 2022 02:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ذا هيل: خبراء الأمراض يحذرون من بطء إدارة بايدن فى الاستجابة لجدرى القرود

الإثنين، 04 يوليه 2022 01:21 م
ذا هيل: خبراء الأمراض يحذرون من بطء إدارة بايدن فى الاستجابة لجدرى القرود جو بايدن - الرئيس الأمريكى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن خبراء الأمراض المعدية ودعاة الصحة العامة حذروا من أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن كانت بطيئة للغاية في الاستجابة لتفشي مرض جدري القرود وأن الولايات المتحدة معرضة لخطر فقدان السيطرة على المرض.

 

وأوضحت الصحيفة أن الاستجابة لجدري القرود تعكس أسوأ مراحل الأيام الأولى لوباء فيروس كورونا ، لاسيما مع عدم وجود اختبارات كافية أو توزيع اللقاحات الأمر الذى يؤدي إلى انتشار الفيروس دون اكتشافه.

 

قال ديفيد هارفي ، المدير التنفيذي للتحالف الوطني لمديري الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي (NCSD): " تأخرنا في توفير الاختبارات ، وإتاحة اللقاحات ، وتبسيط الوصول إلى أفضل العلاجات.  على عكس وباء كورونا ، فإن جدرى القرود ليس فيروسًا جديدًا ، واستراتيجيات الحد من انتشاره معروفة جيدًا. "

 

ومن جانبه، قال آشيش جها ، منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض ، خلال إحاطة حديثة "نحن كمجتمع عالمي نعرف عنه منذ عقود. نحن نعلم كيف ينتشر. لدينا اختبارات تساعد في تحديد الأشخاص المصابين.: لدينا لقاحات فعالة للغاية ضدها".

 

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، هناك 460 حالة في 30 ولاية  ، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن هذا الرقم أقل من المؤكد تقريبًا ، لأن العديد من الأشخاص الذين قد يكونون مصابين ليس لديهم إمكانية الوصول بعد للاختبار على نطاق واسع.

 

وتعمل الإدارة على تكثيف استجابتها من خلال توسيع قدرة الاختبارات وتوسيع نطاق الوصول إلى اللقاحات ، على الرغم من أن النقاد يقولون إن الجهود قد تأتي بعد فوات الأوان.

 

وقال جيمس كريلينشتاين ، الشريك المؤسس لمجموعة Prep4All للدفاع عن علاج فيروس نقص المناعة البشرية "لقد كنا نوعا ما نصرخ منذ شهر حول مدى سوء حالة التشخيص بالنسبة لجدري القرود. ، إن هذا كان حقًا خطأ واضحًا ، ويمكن الوقاية منه ، ومن الواضح جدًا أن هذه الإدارة لم تتعلم دروسًا من ضرورة الاستجابة المبكرة للأوبئة."

 

قال جون أندروس ، الأستاذ المساعد في الصحة العالمية بكلية معهد ميلكن للصحة العامة بجامعة جورج واشنطن ، إن الولايات المتحدة محظوظة لأن جدري القرود ليس معديًا مثل كورونا ، أو مميتًا ، لأن نظام الصحة العامة يعاني من نقص التمويل والتراجع.


جدرى القرود

إدارة بايدن

كورونا

وباء كورونا

جدرى القرود فى أمريكا

جو بايدن



الموضوعات المتعلقة

إدارة بايدن ترشح الجنرال مايكل لانجلى قائدا للقوات الأمريكية بإفريقيا

الأحد، 03 يوليه 2022 09:18 ص

هل يفعلها ترامب هذا الشهر؟.. CNN: الرئيس السابق يريد الاستفادة من تدنى شعبية بايدن فى استطلاعات الرأى.. ويفكر جديا فى إعلان ترشحه للرئاسة 2024 بعد تضرر صورته من جلسات "اقتحام الكونجرس"

الأحد، 03 يوليه 2022 05:00 ص

ترامب رئيسا.. استطلاعات الرأى تنصب الرئيس السابق فى 2024.. وإدارة بايدن تحت حصار الأزمات.. "ذا هيل": 71% يرفضون ترشح "جو" لولاية ثانية ومطالب بـ"مرشح ثالث".. آيمرسون كوليدج تمنح دونالد الأفضلية بـ44%

السبت، 02 يوليه 2022 10:30 ص

بايدن يمنح ميدالية الحرية لمشاهير أمريكا.. دنزل واشنطن وجون ماكين الأبرز

السبت، 02 يوليه 2022 10:20 ص

"العليا الأمريكية" تواصل توجيه ضرباتها.. المحكمة تصدر قرارا يحد من قدرة الحكومة على خفض الانبعاثات الكربونية.. القرار له تداعياته على استراتيجية بايدن الخاصة بالمناخ.. وCNN: الخطوة تفرض ضغوطا على الكونجرس

السبت، 02 يوليه 2022 05:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة