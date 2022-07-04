ذا هيل: خبراء الأمراض يحذرون من بطء إدارة بايدن فى الاستجابة لجدرى القرود

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن خبراء الأمراض المعدية ودعاة الصحة العامة حذروا من أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن كانت بطيئة للغاية في الاستجابة لتفشي مرض جدري القرود وأن الولايات المتحدة معرضة لخطر فقدان السيطرة على المرض.

وأوضحت الصحيفة أن الاستجابة لجدري القرود تعكس أسوأ مراحل الأيام الأولى لوباء فيروس كورونا ، لاسيما مع عدم وجود اختبارات كافية أو توزيع اللقاحات الأمر الذى يؤدي إلى انتشار الفيروس دون اكتشافه.

قال ديفيد هارفي ، المدير التنفيذي للتحالف الوطني لمديري الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي (NCSD): " تأخرنا في توفير الاختبارات ، وإتاحة اللقاحات ، وتبسيط الوصول إلى أفضل العلاجات. على عكس وباء كورونا ، فإن جدرى القرود ليس فيروسًا جديدًا ، واستراتيجيات الحد من انتشاره معروفة جيدًا. "

ومن جانبه، قال آشيش جها ، منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض ، خلال إحاطة حديثة "نحن كمجتمع عالمي نعرف عنه منذ عقود. نحن نعلم كيف ينتشر. لدينا اختبارات تساعد في تحديد الأشخاص المصابين.: لدينا لقاحات فعالة للغاية ضدها".

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، هناك 460 حالة في 30 ولاية ، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن هذا الرقم أقل من المؤكد تقريبًا ، لأن العديد من الأشخاص الذين قد يكونون مصابين ليس لديهم إمكانية الوصول بعد للاختبار على نطاق واسع.

وتعمل الإدارة على تكثيف استجابتها من خلال توسيع قدرة الاختبارات وتوسيع نطاق الوصول إلى اللقاحات ، على الرغم من أن النقاد يقولون إن الجهود قد تأتي بعد فوات الأوان.

وقال جيمس كريلينشتاين ، الشريك المؤسس لمجموعة Prep4All للدفاع عن علاج فيروس نقص المناعة البشرية "لقد كنا نوعا ما نصرخ منذ شهر حول مدى سوء حالة التشخيص بالنسبة لجدري القرود. ، إن هذا كان حقًا خطأ واضحًا ، ويمكن الوقاية منه ، ومن الواضح جدًا أن هذه الإدارة لم تتعلم دروسًا من ضرورة الاستجابة المبكرة للأوبئة."

قال جون أندروس ، الأستاذ المساعد في الصحة العالمية بكلية معهد ميلكن للصحة العامة بجامعة جورج واشنطن ، إن الولايات المتحدة محظوظة لأن جدري القرود ليس معديًا مثل كورونا ، أو مميتًا ، لأن نظام الصحة العامة يعاني من نقص التمويل والتراجع.