دول العالم تواصل تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء عدوى فيروس كورونا

أ ش أ

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي إيران، سجلت السلطات الصحية 717 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و 239 ألفا و557 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 141 ألفا و 396 حالة وفاة

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 10 ملايين و 748 ألفا و639 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات حتى الآن 43 ألفا و87 حالة وفاة

وفي الفلبين، سجلت السلطات الصحية 1323 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 14 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و708 آلاف و271 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 60 ألفا و 592 حالة وفاة.

وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 104 ألاف و919 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 748 حالة وفاة.

وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 8 آلاف و 616 إصابة جديدة إلى جانب 5 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و457 ألفا و570 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 18 ألفا و 798 حالة وفاة.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 81 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 182 ألفا و 724 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 7 آلاف و 724 حالة وفاة

وفي لاوس، سجلت السلطات الصحية حالة إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 210 آلاف و307 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 757 حالة وفاة

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 813 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و151 ألفا و466 إصابة مؤكدة، كما سجلت 6 حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و79 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 1902 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و978 ألفا و689 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالتي وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 29 ألفا و162 حالة وفاة.

وفي غانا، سجلت السلطات الصحية 190 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 166 ألفا و397 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالة وفاة واحدة فبلغت حصيلة الوفيات 1451 حالة وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 749 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و31 ألفا و920 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالتي وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و131 حالة وفاة.

وفي اليونان، أعلن الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 11 ألفا و629 إصابة جديدة و26 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و719 ألفا و839 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و302 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 71 ألفا و947 إصابة جديدة و57 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 18 مليونا و768 ألفا و871 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 168 ألفا و545 حالة وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 37 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليون و106 آلاف و124 إصابة، ولم تسجل السلطات أي حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات مستقرة عند 8 آلاف و529 حالة وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 197 ألفا و288 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليونا و 239 ألفا و968 حالة إصابة.

وفي قبرص، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 10 آلاف و879 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة بلغ 515 ألفا و596 ألف حالة، كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 1075 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة على مدار أمس.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 73 ألفا و293 حالة إصابة و146 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 آلاف و127 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و467 ألفا و234 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1418 حالة.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب حالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 664 ألفا 167 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 16 ألفا و522 حالة وفاة.

وفي تشيلي، سجلت السلطات الصحية 9794 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و23 ألفا و697 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 58 ألفا و589 حالة وفاة.

وفي ألبانيا، سجلت السلطات الصحية 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب حالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 282 ألفا 690 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 3502 حالة وفاة.