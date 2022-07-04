دفن جثة طفل لقى مصرعه بعدما صدمته دراجة بخارية فى كرداسة

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة طفل لقى مصرعه فى حادث بكرداسة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وسرقة ضبط وإحضار المتهم.

لقي طفل مصرعه في حادث بكرداسة، بعدما صدمته دراجة بخارية وهرب قائدها عقب الحادث، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع طفل في حادث بمنطقة كوبري عابدين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفل خلال سيره بالشارع، صدمه قائد دراجة بخارية وفر هاربا، مما أسفر عن مصرعه.

وتبين من خلال ملابس الطفل أنه يعمل بورشة ميكانيكا، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية الطفل، والقبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.