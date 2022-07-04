وقالت الشركة - حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية اليوم الإثنين، إنه سيتم إلغاء 675 رحلة جوية خلال هذين الشهرين الذين يصادفان العطلات المدرسية، حيث كان مقررا إلغاء 148 رحلة فقط خلال شهر يوليو الجاري.

من جانبها، أكدت إدارة الشركة أنه من "غير العملي تجاريا" بالنسبة لها إلغاء المزيد من الرحلات الجوية.. موضحة أن عدد الرحلات الملغاة خلال شهري يوليو وأغسطس تمثل ما يقرب من 6% من مخطط رحلات خطوط بروكسل الجوية.

وأضافت القناة أنه تم إبلاغ جميع المسافرين المتأثرين بعمليات إلغاء الرحلات وعرض عليهم بدائل لتلك الرحلات.

ومن المقرر أن تجتمع الإدارة والنقابات مرة أخرى في 23 أغسطس المقبل.

وكانت شركة طيران بروكسل قد أعلنت في 16 يونيو الماضي أن طياري خطوط بروكسل الجوية وطاقم الطائرة سيضربون في 23 و24 و25 يونيو الماضي.

يذكر أن شركة خطوط بروكسل الجوية قد أعلنت في وقت سابق أن الإضراب في "بروكسل إيرلاينز" في 23 و24 و25 يونيو الماضي أدى إلى إلغاء نحو 315 رحلة جوية، بما في ذلك 38 رحلة طويلة المدى، مما كان له تأثير على ما يقرب من 40 ألف مسافر.