حياة كريمة تنظم قافلة طبية بقرية الشروق بمحافظة الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت وزارة الصحة، قافلة طبية مجانية بمدرسة المرزوقية بقرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، وتم الكشف خلالها على عدد كبير من المواطنين .

وضمت القافلة كل التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية -التأمين الصحي الشامل- مجاناً .

كما ضمت القافلة معملًا للتحاليل وصيدلية تضم 85 صنفًا دوائيًا يتم تقديم الأدوية خلالها بالمجان، بالإضافة إلى عمل ندوات عن التثقيف الصحي والتوعية بأهمية لقاح كورونا والتسجيل الفوري لأخذ اللقاح، كما تشمل القافلة التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتأتي تلك القافلة ضمن خطة القوافل الطبية المجانية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد أحد مسؤلى مديرية الصحة بالاسماعيلية أن القافلة ستضمن تقديم لقاح كورونا وعيادة ضغط وسكر، ضمن المبادرات الرئاسية للتأكد من سلامة المواطنين وتقديم العلاج بالمجان للمرضى منهم، وتحويل الحالات التي تستدعي إلى المستشفيات الحكومية.

وأضاف أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما أن تلك القافلة تأتي استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن "مبادرة حياة كريمة" بشأن النهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين والاهتمام بتوفير القدر الأكبر من الخدمة للقطاعات الريفية والقرى والوصول إلى المناطق المحرومة من الخدمة.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 52 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .