حماية المستهلك بالوادى الجديد: تحرير محاضر لمخابز مخالفة بالخارجة وقراها

أعلن المكتب الإقليمى لحماية المستهلك بمركز ومدينة الخارجة برئاسة الدكتورة سلوى مصطفى عن تنفيذ حملة مرورية اليوم الاثنين بالتنسيق والاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية على المخابز البلدية بقرى المنيرة والشركة 8 وبعض المخابز البلدية الموجودة داخل نطاق مدينة الخارجة وذلك للاطمئنان على جودة الخبز المقدم والتأكد من مدى مطابقته للمواصفات والالتزام بوزن الرغيف ونظافة الادوات والإعلان عن الأسعار وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير العديد من المحاضر منها انتاج خبز ناقص الوزن وعدم حمل شهادات صحية لبعض العاملين بالمخابز وانتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين بالمخابز وعدم مزاولة المهنة ببعض المخابز وتم التنبيه عليهم حيث تم تحرير محاضر للمخالفين وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.