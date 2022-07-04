حصاد 30 يونيو فى محافظة المنيا.. إنفوجراف

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن ثورة الثلاثين من يونيو تمثل نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية، حيث جسدت معاني وقيمًا غالية أهمها، قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض له من تحديات والتي ما كان من الممكن التغلب عليها إلا بوحدته واصطفافه الوطني وانحياز قواته المسلحة لمطالب الشعب.



وأكد محافظ المنيا، في تصريحات له بمناسبة الذكري التاسعة لثورة 30 يونيو، أن مصر دخلت مرحلة تنمية حقيقية اعتباراً من عام 2014 منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تشهد محافظة المنيا، إنجازا كبيرا لم تحققه منذ عقود طويلة، على مستوى كافة القطاعات، مما ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا زال العمل يجرى بها.



وأشاد "القاضي"، بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية وعسكرية وتصدى للإرهاب الأسود، وذلك خلال 9 سنوات، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع ربوع مصر ، ساهمت في التمهيد لبدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث وهي مرحلة "الجمهورية الجديدة".







حصاد 30 يونيو في محافظة المنيا (1)



حصاد 30 يونيو في محافظة المنيا (2)



حصاد 30 يونيو في محافظة المنيا (3)



حصاد 30 يونيو في محافظة المنيا (4)



حصاد 30 يونيو في محافظة المنيا (5)



حصاد 30 يونيو في محافظة المنيا (6)



حصاد 30 يونيو في محافظة المنيا (7)



حصاد 30 يونيو في محافظة المنيا (8)



حصاد 30 يونيو في محافظة المنيا (9)



حصاد 30 يونيو في محافظة المنيا (10)



حصاد 30 يونيو في محافظة المنيا (11)



