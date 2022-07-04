جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب سلاح نارى

كتب ـ محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة برئاسة محمد احمد حميدة مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب طبنجة نارية عيار 9 مم بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

البداية أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيرجاموا على رحلة طائرة الخطوط الجوية العربية اشتبه مجدي عزت مأمور الجمرك المعين علي لجنه الخط الاخضر فى راكب مصري قادم من إيطاليا ويبدو عليه علامات القلق والارتباك ويحاول الخروج مسرعا بعربة الحقائب من صالة الوصول .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبالعرض على محمد حميدة مدير الإدارة قرر تكليف سيد فؤاد سيد مأمور الجمرك ومحمد أمين مدير الحركة والمشرف على الصالة الخضراء لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود سلاح ناري ( طبنجة) عيار 9 ملي مخبأة داخل إحدى الحقائب.

قرر زكريا حسب الله مدير عام مبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 26 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض علي .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.