جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص والكبسولات الدوائية

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص والكبسولات الدوائية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنه ٢٠٢١ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنه ١٩٧٥ وتعديلاته .

فبناءً على مذكرة اشتباه مشتركة من إدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمطار الغردقة مفادها محاولة راكبتين أوكرانيتين مسافرتين إلى براغ على رحلة طائرة خطوط طيران سمارت تهريب أصناف مخالفة حال سفرهما .

وبالعرض على عاصم عبد العليم نائب مدير الادارة قرر تشكيل لجنة من عمر البارودى مأمور الجمرك بصالة السفر وهيثم خلف الله رئيس القسم ومحسن الشعينى بالأمن الجمركى فتبين وجود 3500 كبسولة وقرص من أحد أنواع الأدوية يمكن إضافته على مخدر الآيس مع الراكبة الأولى و 1650 كبسولة وقرص مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائب الراكبة الثانية .

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 10 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.