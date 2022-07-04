ثأرًا لشرف زوجته.. عامل يقتل زميله ويسلم نفسه للشرطة فى الغربية

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز قطور بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل عامل بمصنع على أبواب المصنع.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين "ح.ف.ع" مقيم البساتين بالقاهرة "المتهم"، وزميله "ح.ز" " القتيل" بعد قيام الأخير بالخوض في سمعة زوجة المتهم، مما دفع المتهم للتعدي عليه بسلاح أبيض ولقي حتفه في الحال، وتمكن الأهالي من ضبط المتهم وتسليمه للشرطة واقتياده لمركز شرطة قطور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

شهدت قرية شبرابلوله التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية جريمة قتل بعد أن قام عامل بمصنع بقتل زميله بعد أن سدد له طعنات قاتله على خلفية قيام المجني عليه بالخوض في سمعة زوجة المتهم ، وتمكن الأهالي من ضبط المتهم وتسليمه لرجال المباحث.