اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 05:51 ص
أكرم القصاص
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تونس: احتضان قمتي "TICAD " والفرنكوفونية دليل على رصيد الثقة الذي نتمتع بها

الإثنين، 04 يوليه 2022 05:00 ص
تونس: احتضان قمتي "TICAD " والفرنكوفونية دليل على رصيد الثقة الذي نتمتع بها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي
أ ش أ

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أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أن احتضان تونس لقمة TICAD في شهر أغسطس وقمة الفرنكوفونية في شهر نوفمبر دليل على رصيد الثقة الذي تتمتع به، دوليا مبرزا أهمية هذين الحدثين في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية والانفتاح على مختلف فضاءات الانتماء.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان الأحد، أن الجرندي أبرز، خلال لقائه أمس مع نخبة من أبناء الجالية التونسية بلبنان، الدور الحيوي للجالية في تعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تشهدها تونس لإرساء نظام سياسي واقتصادي متكامل وفعال يقوم على قيم الديمقراطية والعدل وعلوية القانون، معربا عن الثقة في قدرة بلادنا على استعادة نموها الاقتصادي.

وثمن الوزير المستوى المتميز للجالية التونسية وما تزخر به من كفاءات عالية في قطاعات مختلفة، مشيدًا بدور المرأة التونسية والشباب الجامعي، في رفع صورة تونس عاليًا.

وأكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج العناية التي توليها الوزارة لتطوير الخدمات المسداة للجالية وتسريعها والرفع من جودتها .. مشيرًا في هذا السياق إلى الاستعدادات الجارية لإرساء منظومة التأشيرة الإلكترونية تيسيرًا لعملية استخراج الوثائق الإدارية.

 


تونس

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