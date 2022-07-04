تنظيم معارض للأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية مجانا بمركزى أشمون والشهداء

وأكد عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية بأنه تم تنظيم ثلاث معارض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان بقرية العراقية بمركز الشهداء وقري جريس وساقية المنقدى بمركز أشمون وذلك تحت رعاية محافظ المنوفية ، مشيراً إلى أنه يتم التوزيع بالمجان علي حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

ويضم المعرض أجهزة منزلية معمرة "أنتريهات ، صالونات ، بوتاجازات ، ثلاجات ، غسالات أتوماتيك ، سجاد، غرف نوم ، مكاتب ، مراتب ، مفروشات "، وغيرها من الأجهزة المعمرة .

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لكافة الجمعيات الخيرية لما يقدمونه من دور هام وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .