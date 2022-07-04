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تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فى مصر

الإثنين، 04 يوليه 2022 12:46 م
تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فى مصر الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 4-7-2022 بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى عند 5 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.
 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

5  جنيه للشراء.
 
5.02  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

5  جنيه للشراء.
 
5.02  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.99  جنيه للشراء.
 
5.03  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

5  جنيه للشراء.
 
5.02  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

5 جنيهات للشراء.
 
5.01 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.88  جنيه للشراء.
 
5.02  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

4.98  جنيه للشراء.
 
5.02  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

5.01 جنيهات للشراء.
 
5.02 جنيه للبيع.

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