تعرف على خطوط المترو الموجودة فى مصر

كتب ـ سيد الخلفاوى

تمتلك مصر شبكة خطوط مترو الأنفاق ويعمل منها حاليا 3 خطوط، وجارى تنفيذ خطين جديدين، نعرض فى التقرير التالى اهم التفاصيل عن خطوط المترو.

- الخط الأول للمترو ( حلوان – المرج الجديدة ) والذي يبلغ طوله 44 كم وبعدد 35 محطة وينقل 1.7 مليون راكب يومياً حيث تم بدء التشغيل عام 1989.

- الخط الثاني للمترو ( شبرا الخيمة – المنيب) بطول 21.6 كم وبعدد 20 محطة و ينقل 1.4 مليون راكب يومياً حيث تم بدء التشغيل عام 1996.

- الخط الثالث ( عدلي منصور – امبابة / جامعة القاهرة) يبلغ طوله 41.2 كم وبعدد 34 محطة و ينقل 1.5 مليون راكب يومياً حيث تم بدء التشغيل عام 2012.

- المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو ( العتبة – روض الفرج / جامعة القاهرة ) يبلغ طولها 17.7 كم وبعدد 15 محطة (8 نفقية – 5 علوية – 2 سطحية ) و ستنقل 500 الف راكب يومياً، ويتم تنفيذها على اربع مراحل المرحلة الاولي بطول 4 كم وبعدد 4 محطات نفقية والمرحلة الثانية بطول 6.6 كم وبعدد 6 محطات ( 1 نفقية و4 علوية و1 سطحية) والمرحلة الثالثة بطو ل7.1 كم وبعدد 5 محطات (3 نفقية و 1 سطحية و 1 علوية) .

- الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر حي الأشجار – القاهرة الجديدة الرحاب) بطول 46.5 كم وبعدد 40 محطة حيث سينقل حوالي 1.5 مليون راكب يومياً.

- الخط السادس لمترو الانفاق ( الخصوص – المعادي الجديدة) بطول 46.5 كم وبعدد 40 محطة وسينقل حوالي 2 مليون راكب يومياً