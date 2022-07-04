تعرف على أسعار الخرفان بسوق المواشي فى بنها قبل عيد الأضحي.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من سوق المواشى ببنها والذي يعد أحد أكبر أسواق الدلتا، حيث يستقبل الكثير والكثير من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، كما شهد السوق اليوم الإثنين، إقبال كبير ونشاط بحركة البيع والشراء للمواشي قبل أيام قلائل من حلول عيد الأضحى المبارك.





واستعرض "اليوم السابع"، أسعار الخراف والضأن بسوق المواشي بينها، والتي شهدت ارتفاعا بالأسعار علي عكس الأسابيع السابقة، وذلك نظرا الإقبال الكبير عليها وإحجام الأهالي عن شراء باقي أنواع رؤوس الماشية، فبالنسبة لأسعار الخراف تراوحت ما بين 85 وحتي 90 جنيها للكيلو الواحد الحي، أما بالنسبة الماعز والضأن فيتراوح بها الكيلو الحي من 100 جنيها حتي 110 جنيها للكيلو الواحد.



ومن ناحيته قال المعلم رضا أبو حامد أحد القائمين على إدارة سوق الماشية ببنها، إن السوق يشهد رواجا في حركة البيع والشراء من قبل المواطنين والتجار والفلاحين عن الأسابيع الماضية، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يعد هذا هو السوق الرئيسى بالقليوبية، على الرغم من وجود زيادة طفيفة في أسعار للحوم والتربية لكافة أنواع الماشية.



وتابع المعلم رضا، أن اللحوم البقرى أغلى من اللحوم الجاموسى، موضحا أن أسعار الفحالى الجاموسى تبدأ من 75 جنيها للكيلو حتى 80 جنيها للكيلو، وبالنسبة للكليو اللحوم البقرى تبدأ من 82 جنيها للكيلو وحتى 88 جنيها للكيلو، وبالنسبة للأنثى البقرى تبدأ من 60 جنيها للكيلو حتى 65 جنيها للكيلو، والبتلو الصغير تبدأ من 6000 جنيه، وحتى 10000 جنيه للعجل البتلو، أما العجل البقرى الصغير يبدأ من 8000 حتى 11 ألف جنيه، مشيرا إلى أن أعلى سعر تم تسجيله اليوم في الشراء 40 ألف جنيه لعجل بقرى "لحوم"، أما سعر اللحوم الجملى فيبدأ من 120 جنيها للكيلو.

















