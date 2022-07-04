تعاون العربية للتصنيع وشركة نت سينك الأمريكية فى مجال الذكاء الاصطناعي

كتب زكى القاضي

أكد الفريق "عبد المنعم التراس " رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة، بالتعاون والشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة، جاء هذا خلال توقيع مذكرة للتفاهم بين العربية للتصنيع وشركة نت سينك الأمريكية .

وأوضح "التراس" أن الهيئة تتطلع من خلال تعاونها مع شركة نت سينك، تعزيز الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية ونظم المعلومات لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة في مجالات البنية التحتية للشبكات ومكوناتها ومنها التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتجهيزات المدن الذكية .

وأضاف أن العربية للتصنيع لديها خطة طموحة لتنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي وتحديث كافة نظم الأعمال بأحدث وسائل الاتصالات والخدمات الإلكترونية التكنولوجية، وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة .

من جانبه أشاد " تامر هدايت " رئيس مجلس إدارة شركة نت سينك الأمريكية، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات الإلكترونية والخدمات التكنولوجية الذكية ونظم المعلومات وبالإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية، مؤكدا أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة الأفريقية والعربية.