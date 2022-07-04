تطهير مصرف نشيل وتحرير 16 محضرا متنوعا وتعقيم 28 مسجد بالمحلة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة على تطهير مصرف نشيل امام قرية البنوان و رفع نواتج التطهير تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة كما تم تحرير 13 محضرا متنوعا بمركز المحلة منهم 5 محاضر نظافة بالبنوان ومحلة حسن ومحلة أبو علي و 3 محاضر إشغال طريق بمحلة حسن وشبرا بابل و 4 محاضر بيئة بسامول و 1 محضر عدم ارتداء كمامة ببلقينا، و فى إطار عمل اللجان المختصة بالاجراءات الاحترازية بقرى مركز المحلة تم تطهير 28 مسجد بمركز المحلة بجانب عدد من المنشآت الحكومية .