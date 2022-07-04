تطهير مصرف نشيل وتحرير 16 محضرا متنوعا وتعقيم 28 مسجد بالمحلة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة على تطهير مصرف نشيل امام قرية البنوان و رفع نواتج التطهير تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة كما تم تحرير 13 محضرا متنوعا بمركز المحلة منهم 5 محاضر نظافة بالبنوان ومحلة حسن ومحلة أبو علي و 3 محاضر إشغال طريق بمحلة حسن وشبرا بابل و 4 محاضر بيئة بسامول و 1 محضر عدم ارتداء كمامة ببلقينا، و فى إطار عمل اللجان المختصة بالاجراءات الاحترازية بقرى مركز المحلة تم تطهير 28 مسجد بمركز المحلة بجانب عدد من المنشآت الحكومية .
فى سياق أخر شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزاره التموين والتجاره الداخليه بالغربية حملة تموينية من مديريه التموين والتجارة الداخلية بالغربية ، والمشكلة من مفتشي تموين اداره الرقابة التموينية ضمت اشرف شرف الدين ومحمدصلاح باز و السيد احمد الحواله لتفقد الحالة التموينية بمركز سمنود أسفرت عن ضبط والتحفظ على واحدطن سكرتموينى تجميع داخل محل بقالة تموينى حيث قام المسئول بتجميع تلك الكمية بغرض اعاده بيعها فى السوق السوداء والتربح الغير مشروع وذلك بعد استيفاء المراجعة على الأرصدة المشحونة من شركه الجملة والتسويات الخاصة بالماكينة والتأمين الخاص بالبقال كما تم ضبط 250 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالاسواق نظرا لخطورتها على الثروة الزراعيه والصحة العامة و ضبط واحدطن شكائر أعلاف مجهوله المصدر .
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