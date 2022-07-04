تسجيل دخول وخروج 26 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الأثنين، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 26 سفينة خلال عمليات التدوال .



سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن حاويات، وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتي حاويات ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات أخرتين.



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .







