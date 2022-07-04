اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 10:14 م
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تزايد أقصى حمل كهربى ليصل لـ33 ألف ميجاوات خلال عام 2022

الإثنين، 04 يوليه 2022 09:12 م
تزايد أقصى حمل كهربى ليصل لـ33 ألف ميجاوات خلال عام 2022 شبكات - صورة أرشيفية
كتب: رحمة رمضان

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أعلنت وزارة الكهرباء أن أقصى حمل كهربى بلغ خلال ساعة الذروة 33000 ميجاوات، وكانت القدرات الكهربائية المتاحة 47900 ميجاوات، وبلغ احتياطى القدرات الكهربائية : 14550 ميجاوات. 

ويستمر المردود الإيجابى للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على إثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى.

ويستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية ويتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ذلك أولا بأول مع التوجيهات بسرعة الإصلاح عند حدوث أى عطل طارئ، مع استمرار تلقى أى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة.

 


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